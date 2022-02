Les joueuses des USA gagnent leur combat pour l'égalité des salaires

Après un long combat avec leur fédération nationale, les joueuses américaines ont gagné l'assurance d'être payées au même tarif que leurs homologues masculins.

Les équipes nationales américaines féminine et masculine seront désormais rémunérées à salaire égal pour toutes les compétitions amicales et officielles, y compris la Coupe du Monde, ont annoncé conjointement les deux sélections via les réseaux ce mardi. Un accord a été trouvé avec la fédération étatsunienne de soccer, contre laquelle les joueuses de Team USA étaient en conflit ouvert depuis de longues années désormais.

En mars 2019, 28 joueuses, dont les stars Megan Rapinoe et Alex Morgan, portaient officiellement plainte contre leur fédération afin de réclamer un salaire égalitaire. Les USA remporteront quelques mois plus tard la Coupe du Monde féminine et Rapinoe serait élue Ballon d'Or féminin.