Un coéquipier de Faes et Foket à Reims dans les petits papiers de grands clubs européens

Il est LA révélation de cette saison chez les Rémois.

Reims ne devrait pas garder bien longtemps sa pépite Hugo Ekitike. Du haut de ses 21 ans, l'attaquant éclabousse déjà la Ligue 1 de par son talent. En 21 rencontres de Ligue 1, celui qui s'est malheureusement blessé pour un certain temps compte déjà 9 buts et 3 passes décisives. Un ratio plus qu'intéressant pour un jeune qui évolue dans un club jouant le maintien.

Selon la Gazzetta dello Sport, certains grands cadors européens ne seraient pas insensibles au talent du joueur. Le média italien annonce que l'AC Milan serait sur les rangs, mais pas que, puisque le PSG aurait également un oeil sur le joueur. Déjà durant le mercato hivernal, Ekitike avait tapé dans l'oeil en Premier League (Newcastle, West Ham mais aussi Chelsea s'étaient renseignés).

Reste à savoir si le joueur choisira de franchir un palier dans sa carrière où d'évoluer une saison de plus dans le club qui l'a révélé.