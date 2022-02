Bonne nouvelle pour le Hertha Berlin et Boyata

Absent des trois dernières rencontres du Hertha Berlin, Boyata va effectuer son retour avec son club dès ce week-end, pour le déplacement de son équipe à Fribourg. C'est son coach, Tayfun Korkut, qui l'a annoncé ce jeudi en conférence de presse.

"La façon dont il s'est entraîné cette semaine est importante pour moi. C'est un joueur expérimenté et il devrait pouvoir entrer en ligne de compte pour le match de ce week-end. J'ai le sentiment qu'il sera prêt à jouer".

Une bonne nouvelle pour le Diable Rouge mais aussi pour le Hertha, qui lutte pour sa survie cette saison en Bundesliga. Ils sont actuellement à la 15ème place du classement avec un point s'avance sur Augburg, actuellement barragiste.

🎙️ Tayfun Korkut: The way Dedryck Boyata has trained over the last few days is important for me. He's a very experienced player and I have a good feeling that he'll be ready to play. No matter who plays, we need to do all we can to win.#SCFBSC #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/5svJ2ihiuS