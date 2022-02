La direction du Standard aurait décidé de limiter le confort du staff et des joueurs

En espérant que cela ait l'effet escompté.

Selon les informations de La Dernière Heure, Bruno Venanzi s'est adressé mardi aux joueurs et au staff du Standard pour leur annoncer que plusieurs mesures allaient être prises afin de limiter leur confort. Il estime que ces derniers ne sont que trop peu concernés par la situation.

Les joueurs et le staff n’auraient plus accès au bloc pro de l’Académie, où se situent les vestiaires les plus modernes, d’une salle de restaurant et de chambres pour se reposer entre les entraînements. Dorénanvant, ce sera un vestiaire sommaire et classique, un "lunch pack" et un retour à la maison entre les séances d'entraînement. De plus, une mise au vert est prévue avant chaque rencontre.