Hugo Siquet l'assure: "Le Standard voulait de l'argent le plus rapidement possible"

Le jeune Diablotin a quitté le standard en janvier dernier.

Lors du dernier mercato, le Standard a laissé partir Hugo Siquet, qui a pris la direction de la Bundesliga et le club du SC Fribourg. Cependant, ce n’est pas son choix, comme il le déclare à SudPresse.

"Le seul but du Standard, c’était d’avoir de l’argent le plus rapidement possible", a déclaré Siquet. En effet, le jeune joueur avait déclaré qu’il n’était pas prêt pour un transfert l’été dernier, mais celui-ci est arrivé en hiver. "La situation en hiver était bien différente, cela devait se faire même si je n’étais pas prêt. Je ne suis pas allé trouver la direction en disant que je voulais partir, mais c’était le moment".

Depuis son arrivée en Allemagne, Siquet n’a toujours pas joué la moindre minute avec Fribourg. Il a juste deux apparition avec les Espoirs, qui jouent en Bundesliga.3 .