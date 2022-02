Koulibaly, en route vers la Liga?

Le défenseur du Napoli ne presterait donc pas sa dernière année de contrat avec le club italien.

Après avoir donné un coup de fouet à son attaque cet hiver, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi veut renforcer son secteur défensif l'été prochain. Ce vendredi, Catalunya Radio confirme l'intérêt du coach barcelonais pour le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly.

Le média catalan va même plus loin en affirmant que l'international sénégalais est la cible prioritaire du Barça en défense centrale. Le Napoli serait disposé à accepter une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'aura plus qu'un an de contrat en juin.