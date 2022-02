Xavi: "Notre match le plus complet de la saison"

Hier soir, Barcelone s'est imposé de manière convaincante sur la pelouse de Naples (2-4). Après la rencontre, Xavi s'est dit fier de la prestation de ses joueurs.

Au micro de Movistar+ après la qualification de Barcelone hier à Naples, Xavi s'est dit très heureux et satisfait de la prestation de ses joueurs. "C'est peut-être le match le plus complet de la saison. Nous cherchions à être dominants et nous l'avons été. Je suis content de l'effort, nous avons joué un très bon football. Haute pression, après avoir perdu le ballon... nous avons dominé, et je pense que le résultat est logique. Je suis très heureux pour les joueurs et c'est la voie à suivre. Nous sommes sur la bonne voie."

Auteur d'un très joli but et d'une performance de haute voltige, Frenkie De Jong a été mis à l'honneur par son entraineur après la rencontre. "Frenkie a fait un grand match. Il a marqué un grand but, il est dans un état de confiance... il va monter. Il a eu quelques problèmes quand nous avons commencé et, maintenant, il va bien. C'est un joueur qui doit être très important pour l'équipe.»