Officiel : Leeds et Marcelo Bielsa, c'est terminé

Au lendemain d'une lourde défaite en championnat contre Tottenham (4-0) en championnat, les Peacocks ont pris la décision de se séparer de l'entraîneur argentin débarqué en 2018.

Le Leeds United FC a annoncé ce dimanche le départ de Marcelo Bielsa après trois ans et demi de bons et loyaux services et à six mois de la fin de son contrat. "Leeds United peut aujourd'hui confirmer que le club s'est séparé de l'entraîneur-chef Marcelo Bielsa", indique le communiqué de l'actuel 17ème de Premier League qui reste sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat.

Le technicien argentin de 66 ans laissera une trace indélébile du côté d'Elland Road puisqu'il a permis au club de faire son come-back dans l'élite du football anglais après 16 années d'absence. Bielsa aura au total dirigé 170 rencontres sur le banc des Whites (81 victoires, 30 nuls, 59 défaites pour 274 buts marqués et 238 encaissés).

Jesse Marsch, sans club depuis son départ du RB Leipzig en décembre dernier, est le grand favori pour succéder à l'Argentin.