La Belgique restera spéciale pour Jonathan David : "Un moment de joie pure"

Sa carrière pro avait débuté à La Gantoise, avec qui le buteur a éclaté et fait trembler les fillets de JPL à maintes reprises.

Dans un reportage réalisé par NextInLine, Jonathan David a évoqué son enfance, ses débuts et plusieurs autres épisodes de sa jeune carrière, comme son passage à Gand, où les choses sérieuses ont commencé pour lui, ou encore ses premiers pas en Ligue des Champions.

"J'ai commencé à taper dans le ballon dans les rues d'Haïti avec mes amis. Puis, nous sommes partis au Canada à mes six ans, en quête d'une vie meilleure. Là-bas, j'ai d'abord joué au football américain puis j'ai rejoué au football à dix ans", évoque Jonathan David.

Une personne a joué un rôle très important dans son développement : "Hanny El-Maghraby a été mon coach et mentor durant plusieurs années à Ottawa SC. Il m'a beaucoup aidé et guidé sur le terrain et en dehors. Il était comme un père. Son objectif était de nous former pour faire carrière en Europe, pas en MLS. Un jour, j'avais 15 ans, le coach a décidé de nous filmer pour que l'on ait des vidéos de nos performances, pour nous aider à nous améliorer mais aussi pour les envoyer à des clubs et tenter de décrocher des essais", poursuit l'international canadien.

Essai réussi et début de rêve à La Gantoise

Après des tests non concluants à Salzbourg et Stuttgart, David était accepté à La Gantoise et faisait ses débuts en JPL avec l'équipe A quelques mois plus tard : "C'était en début de saison, à domicile. Nous étions menés. J'étais sur le banc et le coach me fait monter à dix minutes du terme. Sur le moment, j'ai juste pensé que je devais profiter de l'instant, me faire plaisir et essayer de toucher quelques ballons. Je monte au jeu. Peu après il y a un centre, le ballon me revient et je marque. Dans ma tête à ce moment là, je ne réalisais plus ce qu'il se passait. Un moment de joie pure..."

"Le début de quelque chose de grand"

Ce premier but lançait Jonathan David dans le monde pro, en JPL. Le Canadien plantera 37 buts et offrira 15 assists en 83 apparitions sous le maillot des Buffalos.

Très convoité, le Canadien optait pour Lille et marquait l'histoire en devenant le transfert sortant le plus cher du football belge : "En France, l'intensité était plus élevée. Il m'a fallu du temps pour m'y adapter mais j'ai travaillé dur. Je m'entrainais individuellement après les séances collectives et cela a porté ses fruits. Nous terminons finalement champions de France."

Ligue des Champions

Cette saison, Jonathan David réalisait ses grands débuts en Ligue des Champions au mois de septembre.

Avant de défier Chelsea en huitièmes, le LOSC avait terminé premier de son groupe pour la première fois de son histoire, devant Salzbourg, Séville et Wolfsburg : "On le sent que ce n'est pas un match comme les autres. C'est différent. Il y a une saveur, une atmosphère spéciale. Et entendre l'hymne... ça donne la chair de poule. On réalise alors qu'on côtoie les sommets. Puis finir premier du groupe a été important pour nous comme pour le club, car un joueur veut toujours essayer de marquer le club où il passe et rester dans son histoire, ou y laisser une trace."