Thomas Tuchel s'est exprimé sur la mise en vente du club londonien.

Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea depuis 2003, a officiellement annoncé qu'il mettait le club londonien en vente. Il est impliqué dans les secousses liées à la guerre qui fait rage actuellement entre l'Ukraine et la Russie.

Thomas Tuchel, coach de Chelsea et de Romelu Lukaku, a été interrogé au sujet du départ de l'oligarque russe, comme l'ont relayé les médias britanniques.

"C'est un peu trop tôt pour parler, car je ne peux penser qu'à Chelsea avec Roman Abramovich", a-t-il déclaré. "Donc c'est très dur pour moi. C'est dur d'imaginer que cela va s'arrêter. C'est un énorme changement bien sûr. Nous n'en avons pas parlé avant le match de Luton, nous l'avons accepté. Les joueurs ont des connexions internet, ils regardent la télévision, donc bien sûr ils savaient, ils reçoivent des messages. Mais nous nous sommes quand même concentrés sur la préparation du match."

"Et peut-être que certains joueurs sont plus touchés, d'autres moins, mais au final, nous avons réussi à nous concentrer, à nous améliorer et à trouver la clé pour gagner le match", a-t-il expliqué, après la victoire contre Luton Town en FA Cup (2-3). "À très court terme, pour nous en tant qu'équipe, le staff et les joueurs, j'espère (que ça ne changera) pas grand-chose, voire rien. On essaye de faire ce qu'on fait habituellement, d'étouffer tout le bruit ambiant et de rester concentré, ce qui n'est pas toujours simple, mais on a montré aujourd'hui qu'on y arrive."

Habitué à ce qu'on lui pose des questions auxquelles il ne sait pas toujours répondre, il a également été interrogé quant au futur du club. "Je ne pense pas avoir besoin d'en parler, je n'en sais pas autant que vous le pensez peut-être. Je ne suis ni PDG, ni membre du conseil d'administration. Donc, je suis sûr que le club nous parlera avec les joueurs. Je ne suis pas tellement inquiet parce que je me sens toujours privilégié et bien placé. J'ai confiance. Je ne suis pas tellement la personne qui s'inquiète des choses que je ne peux pas influencer. (...) C'est une grande nouvelle, ce sera un grand changement, mais je n'ai jamais peur du changement et je me concentrerai sur ce que je peux influencer, c'est-à-dire le staff et l'équipe de Cobham."