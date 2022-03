Ancelotti respire: il pourra compter sur ce cadre pour affronter le PSG

Le Real devra faire le forcing pour éliminer le PSG et filer en quart de finale de la Ligue des Champions.

Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Déjà privé et Ferland Mendy et Casemiro, suspendus, alors que Toni Kroos, diminué, est incertain, l'entraîneur du Real Madrid pourra compter sur David Alaba (29 ans, 34 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, mercredi.

En effet, le défenseur polyvalent autrichien, victime d'une micro-déchirure à l'adducteur, a participé à l'entraînement du jour sans ressentir la moindre douleur.