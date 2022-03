Jérémy Doku: "Je suis de retour et je veux apporter un maximum"

Blessé durant trois rencontres, Jeremy Doku est monté durant le temps additionnel à Montpellier le week-end dernier.

Le Stade Rennais, qui vient d'enchainer deux victoires consécutives, recoit Angers dimanche après-midi afin de rester dans le top 4. Après une blessure longue de trois rencontres, Jérémy Doku était de retour dans le groupe la semaine dernière pour la victoire à Montpellier, et il est même monté durant le temps additionnel de la seconde période. En conférence de presse avant la rencontre importante face à Angers, Doku s'est exprimé sur sa blessure et son retour à la compétition. "Je suis de retour, je compte bien apporter un maximum. Il y a de bon matchs à jouer jusqu'à la fin de la saison et nous avons des ambitions.Je ne me suis pas préparé à ça. Quand tu enchaines 2-3 blessures, c’est très difficile parce que ce qu’on aime faire c’est jouer au foot. Pour éviter ça, il faut change quelques habitudes comme dormir plus tôt ou manger autrement."