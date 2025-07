Voici la composition du Standard pour son second match de préparation, avec une belle surprise dans le 11

Deuxième rencontre de préparation pour le Standard, qui reçoit le MVV Maastricht ce vendredi. Voici la composition des Rouches, avec une belle surprise dans le 11.

Six jours après sa victoire à Aubel, le Standard dispute sa deuxième rencontre de préparation ce vendredi contre le MVV Maastricht, à huis clos. Une rencontre que ne disputeront pas Josué Homawoo, Thomas Henry et Casper Nielsen.

Les deux premiers cités n'ont pas encore repris l'entraînement avec leur club respectif et doivent encore passer des tests physiques, tandis que l'ex-Brugeois avait bien repris, mais est encore trop juste. Ilay Camara est déjà parti en direction d'Anderlecht. Lucas Pirard, Hautekiet et Bates sont toujours blessés.

Un jeune défenseur central des U18 dans le second 11 de Mircea Rednic au Standard

C'est Matthieu Epolo qui commencera la rencontre dans les cages, avec une défense composée de Marlon Fossey, Bosko Šutalo, Daryl Leunga Leunga (jeune défenseur central des U18 ayant convaincu le staff, qui veut le voir à l'œuvre) et Boli Bolingoli.

Le milieu de terrain est composé de Léandre Kuavita, Nayel Mehssatou et Ibrahim Karamoko. Dennis Ayensa, Thiago Paulo Da Silva et Bradley Nam James sont les trois derniers joueurs alignés. On pourrait retrouver une sorte de 4-3-3, avec Ayensa à gauche et Da Silva à droite, ou Thiago Da Silva dans un milieu à quatre, avec Ayensa et Nam James devant.

Sur le banc figurent Rabby Mateta, René Mitongo, Tobias Mohr, Adnane Abid, Yann Gboua, Oscar Olivier, Hakim Sahabo, Marco Ilaimaharitra, Henry Lawrence, Alexandro Calut, Nathan Ngoy, Daan Dierckx et Tom Poitoux. Début de la rencontre à 11h30 au SL16 Football Campus.