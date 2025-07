Deuxième victoire pour le Standard en amical : voici les 10 enseignements à retenir de cette rencontre

Le Standard a remporté sa deuxième rencontre amicale face à Maastricht. Voici les dix enseignements à retenir.

1) Deuxième victoire pour le Standard

Le Standard a remporté son deuxième match de préparation, ce vendredi. Les Rouches se sont imposés face à Maastricht au SL16 Football Campus (2-0). Les buts ont été inscrits par Karamoko (1-0, 17e) et Gboua (2-0, 48e)

2) Sous les yeux de Gill Swerts

Le sélectionneur des Diablotins, Gill Swerts, est venu assister à la rencontre. Le CEO Giacomo Angelini, le Manager Général Pierre François et le directeur sportif Marc Wilmots étaient aussi présents, tout comme Maarten Wilmots.

3) Camara déjà parti, les nouveaux pas encore prêts

Sur la feuille de match, pas d'Ilay Camara, déjà parti vers Anderlecht. Josué Homawoo et Thomas Henry n'avaient pas encore repris avec leur club respectif et n'étaient pas prêts, tout comme Casper Nielsen. Lucas Pirard, David Bates et Ibe Hautekiet sont toujours blessés. Grejohn Kyei n'était pas sur la feuille de match.

4) Encore deux systèmes de jeu différents

Comme à Aubel, Mircea Rednic a utilisé deux systèmes de jeu différents. Un 4-4-2 à plat en première période, et un 4-3-3 en seconde, avec Adnane Abid dans un rôle d'électron libre. Retrouvez les compositions en bas de cet article.

5) Un U18 a tapé dans l'oeil du staff

En première mi-temps, Daryl Leunga Leunga a été titularisé en défense centrale. Il s'agit d'un jeune joueur des U18, qui a tapé dans l'oeil du staff de l'équipe première. Mircea Rednic voulait le voir à l'oeuvre et l'a fait jouer 25 minutes. Pas de grosse interception défensive, mais une superbe transversale pour Ayensa, témoignant d'une belle qualité de balle.

6) Le milieu de terrain doit jouer plus vite

Si Léandre Kuavita a trouvé Ibrahim Karamoko, sur corner, pour l'ouverture du score, l'entrejeu de la première période ne semble pas avoir vraiment convaincu Mircea Rednic, qui a sans cesse demandé plus de vitesse d'excécution, de simplicité et de jeu vers l'avant. "Tu dois avoir confiance en ton pied gauche", a souvent répété Mircea Rednic à Léandre Kuavita.

7) Adnane Abid a beaucoup de liberté

Aligné lors de la seconde période, Adnane Abid a une fois de plus évolué dans un rôle de numéro 10, derrière le trio offensif. La première recrue des Rouches accélère le jeu et doit être la clé du jeu offensif du Standard. Avec Sahabo et Ilaimaharitra derrière lui, il n'avait pas trop à se soucier du travail défensif, compte tenu aussi de la modeste adversité proposée par Maastricht.

8) Gboua précieux puis remplacé

Titularisé en seconde période, Yann Gboua a inscrit le but du 2-0, avant de mal retomber suite à un duel proche de la ligne de touche. Il a été remplacé par Oscar Olivier, mais le changement était déjà prévu. En fin de rencontre, Sahabo a été légèrement soigné sur le terrain, mais plus de peur que de mal.

9) Rednic ne veut pas de jeu vers l'arrière

Notamment à son milieu de terrain, Mircea Rednic n'a pas arrêté de demander du jeu vers l'avant. Le Roumain s'est agacé lors des passes en retrait et lorsque ses joueurs touchaient plusieurs fois le ballon avant de le lâcher. Rednic veut de la simplicité et de la verticalité, "d'autant que les jambes sont fatiguées après le travail effectué."

10) Les nouveaux intégrés au stage... avec Rafiki Saïd ?

Casper Nielsen, Thomas Henry et Josué Homawoo devraient faire leurs débuts lors du stage, avec deux rencontres amicales au programme. Rafiki Saïd pourrait arriver pile à temps pour rejoindre les Rouches en qualité de neuvième recrue estivale.

La composition du Standard en première période : Epolo - Bolingoli, Leunga Leunga (25e Mateta), Sutalo, Fossey - Mehssatou, Kuavita, Karamoko, Paulo Da Silva - Nam James, Ayensa

La composition du Standard en seconde période : Poitoux - Calut, Ngoy, Dierckx, Lawrence - Sahabo, Ilaimaharitra, Abid - Mohr, Gboua (69e Olivier), Mitongo