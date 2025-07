Officiel : Charleroi accueille un renfort offensif

Les Zèbres ont annoncé la signature du milieu offensif de 22 ans qui arrive de France. Le joueur vient renforcer l'effectif de Rik De Mil.

Freddy Mbemba est Carolo. Le milieu offensif arrive en provenance du FC Versailles (National) et s'est engagé pour une durée de trois saisons, jusqu’en 2028.

Le joueur de 22 ans est passé par l’USL Dunkerque, Nîmes et plus récemment le FC Versailles, et s'apprête à découvrir notre Jupiler Pro League, ainsi que la Conference League.

"Freddy apportera sa puissance et sa polyvalence aux flancs offensifs Carolos", peut-on lire sur le site du Sporting à propos du joueur qui s’est illustré à 12 reprises et a délivré 7 passes décisives en 34 rencontres de championnat et de Coupe de France.