Le club de Youri Tielemans et Amadou Onana sanctionné par l'UEFA !

L'instance du football européen a annoncé des sanctions à l'égard de plusieurs clubs pour non-respect des règles du fair-play financier.

L'UEFA a frappé fort en annonçant plusieurs sanctions. Les clubs concernés sont visés pour non-respect des règles du fair-play financier. On retrouve des clubs comme Lyon et le FC Barcelone qui pourraient devoir passer à la caisse à défaut de retrouver un équilibre financier.

Outre Manche, Chelsea écope d’une amende de 30 millions d’euros qui pourrait monter jusqu’à 80 millions d’euros, alors qu’Aston Villa, le club de Youri Tielemans et d'Amadou Onana, devra verser 11 millions d’euros.

"Hajduk Split , Aston Villa, Chelsea, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais ont conclu des accords de règlement avec l’ICFC pour une période de 2, 3 ou 4 ans. La durée de chaque accord dépend de la capacité des clubs à se conformer au Règlement dans un délai déterminé. L’objectif final des clubs est d’être pleinement en conformité avec la règle relative aux revenus du football d’ici la fin de la période de règlement (c’est-à-dire pour la saison 2026/27 pour une période de 2 ans, pour la saison 2027/28 pour une période de 3 ans, et pour la saison 2028/29 pour une période de 4 ans). Tous les clubs ont accepté de payer une amende (conditionnelle et inconditionnelle), dont le montant est fonction de l’ampleur de la violation constatée. Les accords de règlement, couvrant une période de quatre ans, tiennent également compte du résultat financier prévu pour l’exercice clos en 2025", explique le communiqué de l'UEFA.