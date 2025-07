Un coéquipier de Leandro Trossard dans de sales draps : le joueur d'Arsenal est accusé de viols et d'agression sexuelle

Thomas Partey a officiellement été accusé de viol. Les faits remontent à 2021, une femme l'accuse et a exposé son histoire dans les médias. En juin 2021, le milieu de terrain d'Arsenal était en vacances avec la femme en question.

Selon elle, Partey aurait essayé de profiter de son état d'ébriété pour avoir des relations avec elle. Celle-ci clame les avoir refusées à plusieurs reprises.

Le club aurait été informé plusieurs mois plus tard mais n'aurait rien fait. Il y aurait même eu un procès au cours duquel des dommages et intérêts lui auraient été accordés, mais la plaignante a quand même décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux.

Malgré tout cela, le joueur a été autorisé à poursuivre la saison et a continué à jouer pour les Gunners. Trois ans plus tard, l'affaire fait l'objet d'un acte d'accusation officiel.

Trois femmes au total se seraient manifestées pour donner des détails sur un total de cinq accusations de viol. L'affaire est en cours et le verdict n'a pas encore été rendu.

🔴 Two-and-a-half-year investigation leaves Premier League club facing intense criticism after midfielder charged with five counts of rape



Read more here 👇https://t.co/YYPYCtbkdA pic.twitter.com/4Hgsd7dLsF