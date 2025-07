"C'est une fierté pour moi" : Anderlecht récompense un jeune talent

Le Sporting décroche la prolongation d'un de ses talents, un an après lui avoir offert son premier contrat pro. Les efforts de ce dernier ont été récompensés.

Gassimou Sylla poursuit son aventure en Mauve et Blanc. Un an après avoir signé son premier contrat professionnel, le jeune attaquant polyvalent prolonge déjà avec Anderlecht jusqu’en 2028.

"Gassimou s’est illustré par son intelligence de jeu et ses qualités de finisseur. Il peut également évoluer à plusieurs postes offensifs", décrit le club sur son site à propos du jeune arrivé à l’académie de Neerpede en 2018.

Le Belge d’origine guinéenne qui représente l’équipe nationale belge U17 (avec qui il compte quatre buts, dont un triplé contre les Pays-Bas), est un joueur polyvalent et a acquis de l’expérience cette saison avec les RSCA Futures.

Sylla a marqué dès son tout premier match professionnel avec le Sporting, en août dernier face à KMSK Deinze : “Franchement, je ne m’y attendais pas. Quand j’ai marqué le but, j'étais excité et content. J’ai pensé à mes parents et j’ai regardé mon père sur le côté. Ça se voyait qu’il était fier de moi”, s'est exprimé le joueur.

Au total, il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 17 matches avec les Futures en Challenger Pro League : “C’est une fierté pour moi de prolonger au RSCA. C’est une récompense pour tout mon travail fourni durant toute cette année. J’espère pouvoir continuer sur ce chemin.”