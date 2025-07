Officiel : premier contrat pro pour un talent prometteur du Standard

Le club liégeois poursuit sa préparation sur le terrain tout en consolidant son noyau pour la nouvelle saison et l'avenir.

La préparation suit son course en bord de Meuse, et côté noyau, le Standard vient d'annoncer une bonne nouvelle sur sa page. En effet, le club renforce son noyau A tout en gardant garde un oeil sur l’avenir et vient ainsi de confirmer la signature d'un jeune prometteur.

Dans cette optique, Bradley Nam James a paraphé son tout premier son premier contrat pro. L’attaquant est désormais lié au Standard jusqu’en 2027. Le contrat inclut une saison supplémentaire en option.

En vue avec le SL16 FC la saison passée, le joueur de 18 ans avait goûté à ses premières minutes en pro en mai dernier face à Dender. Présent dans le noyau lors de la préparation actuelle, James avait été buteur à Aubel à l'occasion de la première rencontre de cette préparation, remportée par les Rouches.

Mircea Rednic l'avait ensuite fait débuter à Maastricht, match que le Standard a également remporté. Après cette deuxième victoire des Rouches en match de préparation, le coach s'était d'ailleurs dit "content pour les jeunes qui sont bien entrés dans le match" et avait également salué leur talent et leurs qualités (lire ICI).