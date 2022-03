Alexander Blessin: "La course au titre? Il ne faut pas oublier Anderlecht !"

Même depuis l'Italie, Alexander Blessin suit toujours le championnat belge de près.

En six rencontres, Alexander Blessin a réalisé six partages avec le Genoa. Des résultats insuffisants actuellement pour espérer un sauvetage miraculeux, mais il a le mérite de prendre des points, ce que ses prédécesseurs ne faisaient pas. Et même depuis l'Italie, l'ancien entraineur d'Ostende suit toujours le championnat belge de près. Intérrogé par De Zondag, l'entraineur allemand s'est exprimé sur la course au titre qui s'annonce. "Ce que Felice Mazzu réalise avec l'Union est incroyable, et bien sûr, Bruges reste un grand concurrent au titre. Mais il ne faut certainement pas oublier Anderlecht. S'ils y croient, ils ont les capacités pour faire de grandes choses. Je suis un grand fan de Vincent Kompany et de son style de jeu."