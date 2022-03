🎥 Mazzù et l'Union peuvent remercier Undav : "Un but stratosphérique"

Les Unionistes, assurés de finir dans le top 4, se sont imposés hier grâce à un but dans les derniers instants de leur meilleur buteur.

L'Union a souffert hier face à Courtrai, mais a fait preuve de caractère et de volonté pour aller chercher une victoire précieuse (2-3). Les hommes de Felice Mazzù doivent continuer sur leur lancée, les derniers matchs de la phase classique seront déterminants pour la suite du championnat, et les play-offs 1 !

"Aujourd'hui, on est très fiers d'être officiellement qualifiés pour les play-offs 1", s'est réjoui le coach de l'Union après le match au micro d'Eleven Sports. "C'était le cas déjà avant le match (suite au nul de Malines face à Saint-Trond, ndlr) et on avait à coeur de faire un gros match parce qu'on a eu une petite période qui était moins réjouissante dans la comptabilité des points, peut-être pas dans le contenu."

Les Unionistes ont réussi à glaner les 3 points en revenant au score en première mi-temps, en prenant l'avantage en seconde mais en se faisant rattrapper, puis enfin en confirmant leur victoire dans les dernières minutes grâce à une frappe "stratosphérique" (sic) de Deniz Undav. "On a fait preuve de beaucoup de caractère. Une première mi-temps difficile, on est menés sur un but qu'on leur donne et être mené à Courtrai, c'est pas aisé de pouvoir gagner un match. Je pense qu'on a fait une première mi-temps équilibrée. Sur le contenu de notre deuxième mi-temps et au vu des occasions qu'on s'est créées, je pense que cette victoire est méritée. Même si cette victoire on l'a acquise sur un but stratosphérique".