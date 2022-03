Anderlecht vs La Gantoise, le mano a mano du mois à venir

À 30 secondes près, La Gantoise subissait un énorme coup d'arrêt dans sa course au top 4 et se retrouvait à 5 points d'Anderlecht, à 4 matchs de la fin de la phase classique. Le coude-à-coude continue.

S'il ne faut bien sûr pas écarter l'hypothèse d'un Antwerp s'écroulant totalement, il y a fort à parier pour que le dernier ticket pour le top 4 se joue entre le RSC Anderlecht (55 points) et La Gantoise (52 points). Deux équipes qui se retrouveront également le 18 avril prochain en finale de la Croky Cup. Le mois et demi à venir aura donc des allures de mano a mano tendu entre Hein Vanhaezebrouck et son ancienne équipe.

Anderlecht semble en contrôle, mais ...

Dans la course au top 4, force est de constater qu'Anderlecht a toutes les cartes en mains : en contrôle ce week-end contre le KVO, auteur d'un très beau 13/15, le RSCA ne lâche plus grand chose et paraît plus serein que jamais. Mais Gand, de son côté, ne lâche ... plus rien : 15/15, dont deux victoires à Bruges (en Coupe et en championnat) et une victoire au Standard : alors que deux points perdus ce week-end auraient offert une belle marge de manoeuvre à Anderlecht, Roman Bezus, comme un symbole, a jailli à la ... 90e+3 pour sauver ses couleurs.

Tout peut se jouer désormais sur des détails, et l'un d'eux n'en est pas un : Anderlecht compte toujours 3 points d'avance sur son poursuivant. Cela risque d'être crucial au moment de se déplacer à la Ghelamco Arena : les chances sont grandes que Gand doive absolument gagner chez lui. Mais la semaine prochaine, les Buffalos vont au Beerschot, tandis qu'Anderlecht reçoit l'Antwerp : rien ne dit que l'écart sera toujours de trois points dans deux semaines. L'importance psychologique des deux semaines à venir sera énorme.

L'Europe, un poids pour Gand ?

Si Anderlecht est toujours actif sur deux fronts, La Gantoise est la seule équipe belge encore engagée en Europe : au beau milieu de ce rush final, les hommes de Vanhaezebrouck vont devoir disputer un double duel difficile face au PAOK Salonique. Deux fois (au moins) 90 minutes de plus, c'est énorme dans ce contexte et cela peut faire la différence en faveur d'Anderlecht ; on l'a vu ce week-end, Tarik Tissoudali a été laissé au repos de peur d'une blessure qui s'aggraverait alors que les échéances les plus importantes de la saison arrivent.

Dans ce contexte, au vu de la série gantoise, une qualification pour le top 4 serait un authentique exploit - et la forme respective des deux équipes, Anderlecht et Gand, ne rend vraiment pas fantaisiste l'idée d'un Antwerp à la peine et laissant échapper son ticket, même si le calendrier du Great Old est accessible. Le Cercle et Louvain, que Gand comme l'Antwerp doivent encore affronter, feront office de juges.

Avec la finale dans un coin de la tête ...

Dans quelle mesure la course au top 4 affectera-t-elle la finale de la Coupe ? Difficile à prédire, car tout dépendra de la réaction des deux équipes aux scénarios : un Gand hors du top 4, mais qualifié en Europe, pourrait totalement s'assurer une saison réussie en remportant la Coupe. Un Anderlecht hors du top 4 prendrait un énorme coup sur la tête au vu de sa position de force actuelle, qui laisse optimiste, mais devrait également tout reporter sur la Coupe.

À l'inverse, un Gand qualifié pour le top 4 aurait peut-être laissé trop de forces dans la bataille pour tenir face à l'intensité anderlechtoise sur 90 minutes de plus au Heysel. Tandis que côté Mauve, cela paraît difficile d'imaginer autre chose qu'une motivation absolue devant l'opportunité d'un premier trophée depuis 5 ans. Avantage RSCA là aussi, de par ce côté symbolique et les 180 minutes de plus que disputera La Gantoise en Europe. Les semaines à venir seront passionnantes.