Di Maria serait à la recherche d'un nouveau club

L'Argentin n'a toujours pas prolongé au PSG et se trouverait déjà une porte de sortie.

Angel Di Maria (34 ans, 24 matchs, 3 buts et 5 assists) n'a toujours pas prolongé au PSG - son contrat expire en juin - et tenterait en tout cas d'assurer son avenir hors de la capitale française. Le PSG voudrait en effet du sang neuf sur ses ailes et Di Maria ne serait plus une priorité.

El Nacional affirme en tout cas que l'agence à laquelle est liée l'Argentin aurait commencé à proposer les services de l'ailier à plusieurs clubs européens de renom. Parmi eux, l'on retrouve l’Atletico, la Juventus et le FC Barcelone. Si les deux premières pistes seraient sérieuses, Xavi aurait quant à lui déjà marqué son refus pour la venue de l'ancien du Real.