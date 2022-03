Et maintenant, le Standard doit enchaîner contre Seraing

Le derby liégeois donnera l'occasion aux Liégeois de définitivement assurer leur maintien.

Grâce à un quatre sur six contre le Beerschot et Charleroi, le Standard s'est rassuré dans le bas de tableau. Et les Rouches seront même mathématiquement sauvés s'ils ne sont pas battus contre Seraing le week-end prochain.

"C'est une des idées de s'assurer de ne pas être barragiste", insistait Luka Elsner, après le partage à Charleroi. Mais ce n'est pas la seule. "L'autre idée, c'est de gagner à la maison. On l'a trop peu fait cette saison. Donner un peu de joie à nos supporters. On a retrouvé un peu de fierté contre Charleroi. Nos supporters ont été géniaux derrière l'équipe pendant 90 minutes et ça nous fait énormément de bien et il faut absolument aller chercher tous les points à la maison jusqu'à la fin de la saison."