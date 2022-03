L'Ajax tient son nouveau gardien, recruté en urgence

L'Ajax d'Amsterdam a officialisé la venue de Przemysław Tytoń. International polonais, il est passé par le PSV et Stuttgart. Il était libre depuis la fin de son bail avec Cincinnati (MLS). Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.

"Le joueur de 35 ans était agent libre et commencera à s'entraîner avec l'équipe première à partir de la semaine prochaine. En raison des blessures de Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer et Jay Gorter, l'Ajax cherchait un gardien supplémentaire", explique le communiqué du club.

Ajax has signed goalkeeper Przemyslaw Tyton on a deal that will run until the end of the season.



Welcome aboard! 🇵🇱