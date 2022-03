Steven Gerrard séduit par l'un de ses joueurs : "Il me rappelle Fernando Torres"

Le coach des Villans n'a pas hésité à se lancer dans une comparaison avec l'Espagnol, avec qui il a évolué à Liverpool.

Ollie Watkins (26 ans) continue sa progression. Acheté à Brentford pour 38 millions d'euros en 2020 par Aston Villa, l'attaquant a inscrit 7 buts cette saison et a été sélectionné par Gareth Southgate chez les Three Lions. Un joueur dont le profil plaît beaucoup à son coach Steven Gerrard.

"J'imagine Ollie au mieux de sa forme quand il est de face, agressif", a déclaré Gerrard après la victoire contre Southampton (4-0) où Watkins a marqué le premier but des siens.

"C'est un beau joueur (...), avec les buts qu'il marque et ses capacités techniques. Il me rappelle à bien des égards Fernando Torres. Ollie a cette présence physique et cette carrure", a-t-il ensuite ajouté selon The Sun.