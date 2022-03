Greg Vanderidt : "Pour moi, Gand est l'équipe la plus forte de Belgique en ce moment"

Le Beerschot est dos au mur et joue ses dernières cartouches contre La Gantoise ce dimanche.

Malgré la situation qui s'aggrave de semaine en semaine, le coach du Beerschot Greg Vanderidt veut encore y croire et a apprécié la prestation de ses joueurs la semaine dernière dans le derby d'Anvers malgré la défaite (2-1). "Nous pouvons prendre le match contre l'Antwerp comme référence pour (le match de) dimanche", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il peut en tout cas encore compter sur la motivation de ses joueurs. "Les joueurs ont clairement fait savoir qu'ils ne veulent toujours pas jeter l'éponge en tant que groupe. Je pense que c'est un signal très fort. L'entraînement de jeudi était le meilleur que j'ai connu depuis que je suis ici. Je suis heureux de le constater."

Le Beerschot n'a plus qu'une seule option pour éviter la rélegation : gagner. Il faudra créer l'exploit face à un Gand qui vient de rallier la finale de la Coupe de Belgique et qui est d'attaque pour aller chercher les play-offs 1. "Pour moi, Gand est l'équipe la plus forte du pays en ce moment. Ce sera un sacré défi de trouver des solutions contre eux, mais je suis impatient de (jouer) ce match."