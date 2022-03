Officiel : OHL officialise l'arrivée d'un milieu de l'Espérance Tunis

Le transfert avait été bouclé en janvier mais son visa n'était pas encore en règle.

OHL a officialisé a officialisé ce vendredi l'arrivée du jeune Cedrik Gbo en provenance de l'Espérance Tunis. Le transfert avait déjà été interiné en janvier mais le joueur ivoirien de 19 ans attendait que son visa soit en règle.

Le milieu de terrain est prêté jusqu'en fin de saison et les Louvanistes possèdent une option d'achat. "Cedrik a déjà montré un certain potentiel malgré son jeune âge. Nous avons décidé de l'attirer dès maintenant pour pouvoir évaluer ses qualités jusqu'à la fin de cette saison et pour l'intégrer au groupe en vue de la saison prochaine", a déclaré Wim De Corte, directeur technique de l'OHL.