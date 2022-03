🎥 La réaction géniale du vestiaire lensois à l'annonce de la sélection de Clauss

Le latéral du Racing a été mis à la fête par ses coéquipiers après l'annonce de sa première sélection en Equipe de France.

La belle histoire du jour, c'est assurément celle de Jonathan Clauss. Le joueur du Racing Club de Lens, arrivé en 2020 de l'Arminia Bielefeld, est passé de parfait inconnu à l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Une poussée formidable, récompensée par une première sélection en Equipe de France pour les amicaux de la fin de ce mois de mars.

Le joueur devait peut-être s'attendre à cette sélection - malgré son récent coup de mou, puisque lui et ses coéquipiers Sang et Or ont regardé l'annonce de Didier Deschamps en direct. Leur réaction, lorsque le nom de Clauss est cité, vaut le détour.

Le principal intéressé n'en est d'abord pas revenu, puis a ensuite remercié ses partenaires. "Merci parce que c’est grâce à vous aussi", a-t-il dit.