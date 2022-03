Le Borussia Dortmund connaîtrait déjà la future destination d'Erling Haaland

Le club allemand s'attend à voir partir sa pépite cet été pour une destination bien précise.

Erling Haaland vit ses derniers mois du côté de Dortmund. Le départ du Norvégien se précise et selon BILD, sa future destination serait déjà connue. En effet, les dirigeants des Borussen pensent que le 'cyborg' aurait déjà conclu un accord avec Manchester City.

Cette information reste malgré tout à prendre avec des pincettes car les rumeurs autour du dossier Haaland vont bon train. Mais vu la puissance financière des Cityzens et leur recherche absolue d'un numéro, l'arrivée du prodige norvégien serait on ne peut plus logique.