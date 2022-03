Voici les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions

Les derniers verdicts des 8es de finale sont tombés ce mercredi soir avec notamment la surprise de l'élimination de la Juventus.

Les huit clubs qui participeront aux quarts de finale de la Ligue des Champions édition 2021-2022 sont connus. L’Angleterre et l’Espagne sont les pays les plus représentés avec la présence de trois clubs chacun : Liverpool, Manchester City, le dernier finaliste de la saison dernière, et Chelsea, le tenant du titre pour les Anglais et le Real Madrid, l’Atlético Madrid et la surprise Villarreal pour les Espagnols.

La liste des huit équipes est complétée par le Bayern et par Benfica, l’autre invité surprise de ces 8es de finale. Pour rappel, le tirage est sort des quarts de finale se déroule ce vendredi.