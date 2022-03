Le Standard veut assurer mathématiquement son maintien à Courtrai : "On n'est jamais à l'abri d'un mauvais scénario"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplacera au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège souhaite assurer mathématiquement son maintien ce week-end. "Cela passe par une victoire ce week-end. Il faut sécuriser notre position, et beaucoup de joueurs n'ont pas bien compris ce fait. Il leur a été expliqué la situation dans laquelle on se situe et le nombre de points à glaner. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais scénario, il faut rester vigilant", a confié Luka Elsner.

"Le stade des Éperons d'or est toujours difficile à maîtriser"

Le matricule 16 veut aller chercher les trois points à Courtrai. Douzièmes, les Kerels n'ont plus rien à gagner de leur côté à trois journées de la fin. "Une équipe débridée qui possède des atouts, même s'ils ont perdu un peu de qualité avec les blessures de D'Haene et Gueye depuis quelques semaines. Ils auront à coeur de montrer quelque chose. Je redoute un match difficile et âpre. Puis, le stade des Éperons d'or est toujours difficile à maîtriser quand on est visiteurs sans parler du terrain. Il faut donc être conscient de l'enjeu, mais aussi du style de match que nous allons disputer", a souligné le technicien franco-slovène.

"Notre situation prend vraiment le dessus par rapport à cet enjeu individuel"

Un match particulier pour l'ancien coach de Courtrai. "C'est toujours un petit peu particulier d'affronter son ancienne formation, mais il y a surtout une envie de gagner et d'être à la hauteur. Notre situation prend vraiment le dessus par rapport à cet enjeu individuel et ce passé avec Courtrai", a conclu Elsner.