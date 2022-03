Tchouameni s'éloigne finalement du Real

Le milieu de terrain français était annoncé dans la Maison Blanche, mais il semble désormais se diriger vers la Premier League.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni (22 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) semble pourtant s’éloigner de la Maison Blanche. L'international français reste considéré comme la doublure idéale de Casemiro. Mais selon le quotidien Marca, le club madrilène se concentre sur ses priorités Kylian Mbappé et Erling Håland pour l’été prochain.

L'ancien Bordelais serait donc contraint de patienter s’il souhaite vraiment rejoindre les Merengue. Apparemment, il ne s'agit pas d'une réelle obsession pour Tchouaméni qui se dirigerait bien vers un départ, mais plutôt vers l’Angleterre. En effet, Liverpool, Manchester City et Manchester United auraient pris des renseignements et ne laisseraient pas le Monégasque insensible. A noter que la Juventus Turin serait également intéressée. Mais la Vieille Dame n’aurait pas les moyens de rivaliser avec la concurrence, ni les faveurs du Tricolore, peu emballé par la Serie A.