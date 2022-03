Michael Valkanis mécontent de l'arbitrage: "Il doit comprendre l'émotion d'un capitaine"

L'entraîneur d'Eupen aura certainement besoin de revoir les images de son capitaine.

Le cas "Jordi Amat" continue de faire parler à Eupen. Expulsé peu avant la pause pour deux cartons jaunes (le premier pour une faute dans le rectangle, le second pour avoir discuté la décision et pour avoir poussé un Malinois au sol), le défenseur espagnol peut compter sur son coach pour défendre son cas lors de son analyse du match:

"C'est un point très important. Nous avons bien commencé la rencontre, mais la carte rouge a été un tournant. C'est très frustrant. Je l'ai souvent dit, les arbitres doivent sentir la rencontre. Il a donné deux cartons jaunes dans la même minute. Il faut comprendre les émotions d'un capitaine qui vient de voir un penalty sifflé contre lui et qui se bat pour sauver son équipe. Cela aurait été une plus belle rencontre sans la carte rouge. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère après cela. Malines n'a pas eu beaucoup d'occasions et à la fin nous aurions même pu nous imposer. Mais je suis content avec ce point".

Malgré ces discussions, Amat sera suspendu pour le déplacement à Genk, et c'est loin d'être une bonne nouvelle.