Gand a le vent en poupe, Anderlecht est sur la corde raide : voici notre top/flop de la 32e journée de Pro League

Le sprint final de la phase classique bat son plein. Quels sont les enseignements à tirer de cette 32e journée ?

TOP

Irrésistibles Buffalos

Gand a gagné hier l'un des matchs les plus importants de sa saison face au Sporting d'Anderlecht (1-0). Les Buffalos entrent pour la première fois de la saison dans un top 4 qu'ils ne voudront plus quitter. Avec une série actuelle de 21 points sur 21, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck réalisent une excellente seconde partie de saison. Il leur reste maintenant deux rendez-vous à ne pas manquer pour les play-offs 1 : le Cercle de Bruges et OHL...avant la finale de Croky Cup.

Le réveil de l'attaque de Charleroi

Le Sporting se serait-il enfin remis du départ de Nicholson ? A la peine offensivement et un peu dans le dur ces dernières semaines, les Zèbres ont proposé un véritable festival offensif et en ont planté 5 au Cercle de Bruges. Bayo, critiqué depuis son arrivée en hiver, a marqué un doublé dont un magnifique enroulé. Zorgane et Kayembe se sont également montré sous leurs plus belles facettes. Après deux nuls consécutifs, le Sporting peut très bientôt être officiellement qualifié pour les play-offs 2.

L'Union, dans le coeur des supporters

Même si l'Union Saint-Gilloise a de nouveau perdu des plumes face à Ostende (1-1, avec un nouveau but d'un Deniz Undav ultra décisif en ce moment), les Bruxellois continuent à séduire les supporters du Royaume. Comme les semaines d'avant, à Courtrai et à OHL, ce sont cette fois les supporters d'Ostende, présents au Parc Duden, qui ont montré leur soutien et leur sympathie envers l'actuel leader de Pro League. Visiblement, l'on sait déjà qui devrait être champion selon les supporters...

FLOP

Anderlecht, du rire aux larmes

Les lendemains sont très durs à Anderlecht. Défaits face à des Gantois opportunistes à la Ghelamco, les Mauves sortent du top 4 et n'ont plus leur destin entre les mains. Vincent Kompany et ses hommes, alignant pourtant les bonnes prestations depuis décembre, sont donc sur la corde raide et tout près de ne pas jouer le titre ; et de tenter de se qualifier en Europe via les play-offs 2. D'autant plus que la finale de la Coupe est dans 3 semaines... Bref, Anderlecht joue très très gros, avec la fameuse étiquette "saison ratée" en guise d'épée de Damoclès.

Les Groen en Zwart font grise mine

Le Cercle n'a plus de jus, Utkus de bon sens. La victoire de la semaine dernière contre Courtrai semble avoir caché la perte de vitesse progressive que connait l'une des équipes sensation de cette deuxième partie de saison. Balayés face à Charleroi (0-5), les Brugeois ont collectivement coulé. Ils n'ont pas non plus été aidés par l'exclusion totalement stupide d'Utkus, pour un coup de coude volontaire dans le visage de Ilhaimaritra. D'ailleurs, on ne voit plus du tout Rabbi Matondo ces dernières semaines... Le Cercle est 10e et peut encore accrocher les play-offs 2, sauf que Saint-Trond semble ne rien vouloir lâcher pour aller titiller Genk, et qu'il reste Gand et l'Antwerp à défier...

Au Standard, on se contente comme on peut

Phrase surréaliste à prononcer ou à lire, qui plus est à un tel moment de la saison : le Standard est maintenu en Pro League après sa victoire étriquée face à Courtrai et un éclair (presque trop surprenant pour y croire) de Selim Amallah. Ce que l'on retiendra de cette saison en bord de Meuse, il vaut mieux l'oublier au plus vite...