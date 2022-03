Ritchie De Laet dans le onze de départ : "C'était bien de le voir revenir"

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que Ritchie De Laet serait absent pour un certain temps au Royal Antwerp FC.

On aurait pu croire que la saison régulière était terminée pour Ritchie De Laet au Great Old, mais la semaine dernière, il était soudainement de retour. Plus tôt que prévu, avec encore beaucoup de points d'interrogation sur les problèmes de blessures qui ont été mentionnés à l'époque.

Brian Priske a fait revenir De Laet dans le onze de départ après quelques semaines d'absence. " Son expérience, ses qualités, son rythme. Ritchie a montré aujourd'hui quel bon joueur il est", a déclaré Priske à l'issue de la rencontre. "C'était bon de le voir revenir".

Et c'est aussi ce que pensaient les fans. Ils ont réservé une belle ovation à De Laet lorsqu'il a été remplacé.