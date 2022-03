But refusé contre Gand : le Comité disciplinaire rejette l'appel d'Eupen

Le recours était "recevable, mais non fondé".

Le 12 février dernier, lors de la 27e journée de championnat, Smail Prevljak avait bien cru donner aux Pandas l'égalisation sur coup franc alors que Gand menait 0-1.

Mais Monsieur Lawrence Visser avait vu une poussée de Torben Müsel dans le mur et sur Hjulsager, et avait annulé le but.

Gand s'était finalement imposé 0-1 au Kehrweg, et Eupen avait décidé de porter plainte auprès du Département d'arbitrage. Leur demande ayant été déboutée, ils ont donc décidé d'interjeter appel devant le Comité disciplinaire.

Le verdict est tombé aujourd'hui : l'Union belge a annoncé que le recours d'Eupen avait été jugé comme "recevable mais non fondé" par l'instance.