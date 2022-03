Charles De Ketelaere ambitieux : "Peut-être une titularisation"

Charles De Ketelaere sera certainement l'un des jeunes les plus attendus de cette trêve internationale. Le Brugeois incarne l'avenir de notre ligne offensive, et peut donc sérieusement espérer être titulaire.

Charles De Ketelaere peut a priori dormir sur ses deux oreilles : Roberto Martinez devrait a priori l'aligner d'entrée, soit en Irlande, soit contre le Burkina Faso - voire pour les deux matchs. "C'est vrai que des joueurs de grande qualité sont absents cette fois. La chance est donc grande que j'obtienne une titularisation", espère le Brugeois.

"Si je suis repris, c'est parce que je fais du bon travail en club. C'est un plaisir de pouvoir continuer ça en sélection, pour mon pays. Je ne me considère plus vraiment comme un Espoir actuellement", reconnaît De Ketelaere. "La dernière fois non plus, je n'étais plus passé par les U21. Mais c'est le moment de me montrer. C'est le cas à chaque camp d'entraînement, mais le Mondial est à la fois loin et près".

Reste à voir à quel poste CDK pourrait être aligné. En neuf ? "C'est ma position en Club, mais je peux aussi jouer en créatif. C'est là que j'ai joué le plus souvent en sélection", pointe-t-il.