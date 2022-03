L'AC Milan prépare une offre conséquente pour Noa Lang !

Le Néerlandais fait toujours parler de lui dans la presse italienne. La piste du Milan AC semble de plus en plus concrète.

Plus qu'une rumeur, le dossier Noa Lang à l'AC Milan prend de plus en plus d'ampleur. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que le Néerlandais, pisté également par Dortmund, Arsenal ou Liverpool, aurait donné sa préférence quant à rejoindre le club lombard.

Il serait convaincu par le projet que lui propose l'actuel leader de Serie A. Les dirigeants Rossoneri auraient également été en contact avec les agents de l'ailier du Club de Bruges.

Le journal italien ajoute même que le directeur sportif du club Paolo Maldini préparerait une offre de 20 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, avec bonus. Les Blauw en Zwart en réclameraient 25 millions.

Lang est sous contrat avec le Club de Bruges jusque 2025, mais vu sa situation très compliquée sous Alfred Schreuder, un départ cet été est probable et cela au risque de perdre son statut de joueur "bankable".