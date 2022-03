Kevin De Bruyne s'adresse à un jeune fan ukrainien de 16 ans blessé à Marioupol

La star de Manchester City et des Diables Rouges a apporté son soutien sur les réseaux à un jeune homme blessé par la guerre sévissant dans son pays.

Depuis le sous-sol d'un hôpital près de Marioupol, ville ciblée par les bombardements russes, la journaliste de guerre Joanie de Rijke a rencontré David, un garçon de 16 ans. Il dit être fan de Kevin De Bruyne.

Le jeune garçon jouait au football avec deux amis lorsqu'une bombe lancée par l'armée russe est tombée. L'un des deux amis a été tué sur le coup, l'autre est toujours grièvement blessé. David a été grièvement blessé à la jambe.

Lorsque De Bruyne a su cela, il a répondu au jeune homme via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Il s'est vraiment égayé quand il en a parlé. Nous avons envoyé une vidéo de lui et Kevin a répondu immédiatement. Je vais lui montrer plus tard", a écrit la journaliste sur son Facebook.