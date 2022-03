Blagoja Milevski: "Une victoire à l'italienne"

Le plan de jeu de Blagoja Milevski, le sélectionneur de la Macédoine du Nord, a fonctionné à la perfection hier soir.

Hier soir, la Macédoine du Nord a réussi le véritable exploit d'éliminer l'Italie et de se qualifier pour la finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde du Qatar. Dominés toute la rencontre, les Macédoniens qui n'ont jamais réussi à pénétrer dans le rectangle de Donnarumma ont trouvé l'ouverture grâce à une frappe de loin signée Trajkovski dans le temps additionnel. "C'est une victoire à l'italienne" ironise Blagoja Milevski, le sélectionneur.

"On marque un but en tirant deux fois. Je suis très content de mes joueurs et de cette qualification. Je suis particulièrement content du but, car nous avions préparé les choses de cette façon. Nous savions que l'Italie est une grande équipe, avec des grands joueurs. Nous avons joué un grand match. Je m'attendais à une rencontre comme celle-là. Nous connaissons nos forces. Avant le match, j'ai dit à mes joueurs de s'amuser, et c'est ce qu'ils ont fait."

Mais pour décrocher son billet d'avion pour le Qatar, la Macédoine du Nord doit encore passer sur le corps d'une autre grande équipe, le Portugal, victorieux hier soir de la Turquie. "On va mettre toute notre énergie et notre concentration sur cette rencontre. On y croit."