Mancini est compètement abattu !

Roberto Mancini est passé du paradis à l'enfer en quelques mois.

L'Italie a connu un véritable cauchemar ! Malgré une immense domination, le champion d'Europe en titre a été éliminé par la Macédoine du Nord (0-1) jeudi lors des barrages pour la Coupe du monde 2022. Totalement sonné, le sélectionneur transalpin Roberto Mancini avait du mal à cacher sa grande déception.

"Je suis vraiment désolé pour les joueurs, c'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné l'Euro l'été dernier en le méritant. Je suis vraiment désolé qu'ils ne puissent pas aller au Mondial pour la seconde fois de suite. C'est le football... Quand on perd, on doit subir et rester silencieux, il n'y a rien à faire. Difficile de commenter un match où on a tiré peut-être 40 fois au but (32 fois, ndlr) sans marquer... Et subir un but à la 90+2e minute, c'est comme ça. Les joueurs ont un grand avenir, ils sont forts et ont un avenir avec la Nazionale. C'est un moment difficile, cela va l'être lors des prochains jours. C'est la loi du football", a soufflé le technicien italien face à la presse.