Roberto Martinez : "J'ai obtenu beaucoup d'informations"

Le sélectionneur de la Belgique ne s'attarde pas trop sur le score face à l'Irlande. Il est focus sur les leçons qu'il faut tirer de cette rencontre.

"Ce n'était pas vraiment un match amical", a déclaré Roberto Martinez. "Le match avait beaucoup d'importance, ça se voyait, et il s'est joué dans un stade rempli. Je suis déçu par les deux buts encaissés, mais je suis aussi heureux. Nous avons obtenu un résultat positif et montré une bonne attitude, avec beaucoup de travail. J'ai obtenu beaucoup d'informations aujourd'hui."

Bien que cela aurait été préférable avec une victoire. "Nous avons arrêté de jouer au football à la fin, nous n'avons pas trouvé les options plus haut sur le terrain et l'Irlande a égalisé. Mais ce n'était pas facile non plus. Les Irlandais avaient leur public derrière eux. C'était un bon test pour l'avenir."

"Il n'est pas juste de dire que nous sommes juste une équipe ordinaire maintenant. Nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe du monde. Nous aurions pu jouer avec onze joueurs de haut niveau aujourd'hui. Alors nous aurions peut-être gagné, mais nous n'aurions rien appris. C'est le cas maintenant. J'ai appris des choses, mais j'ai aussi vu les garçons sur le terrain apprendre, et ce sous la direction de certains garçons ayant un peu plus de matchs internationaux dans les jambes. Il est important, dans la perspective de la Coupe du monde, de savoir que nous avons plus de onze joueurs dans notre noyau."