Eliot Matazo : "Il y a beaucoup de garçons dans cette équipe qui peuvent rêver d'une place chez les Diables Rouges"

Avec un 18 sur 18 en poche, les Diablotins affrontent le Danemark mardi. Un point suffit pour obtenir un billet pour le championnat d'Europe, mais Eliot Matazo semble confiant : "Nous sommes la Belgique : nous voulons tout gagner."

Matazo a quitté Anderlecht pour Monaco à l'âge de seize ans, et quatre ans plus tard, il passe du banc au onze de base. "Cela fait partie du football, surtout en tant que jeune joueur. Il est parfois difficile d'accepter de ne pas jouer, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre. La chose la plus importante est que je ressens la confiance du staff. Mon heure viendra !", a expliqué le médian dans des propos relayés par Het Gazet van Antwerpen.

Qui sait, peut-être dès mardi ! Ensuite, Matazo se rend avec les Diablotins au Danemark à la recherche d'un billet pour la Coupe d'Europe. Un match nul est suffisant pour cela, mais Matazo ne veut pas spéculer sur ce point. "Nous avons les qualités pour gagner mardi. Nous sommes la Belgique, nous commençons chaque match avec le sentiment que nous pouvons gagner. Nous avons fait 18 sur 18 et n'avons encaissé qu'un seul but."

"Beaucoup de garçons ont joué ensemble à plusieurs reprises dans les équipes nationales de jeunes, ce qui fait de nous un groupe très soudé. De plus, je pense qu'il y a beaucoup de garçons dans cette équipe qui peuvent rêver d'une place chez les Diables Rouges. Une place au Championnat européen pourrait être une occasion idéale pour nous de jouer sous les feux de la rampe", conclut Matazo.