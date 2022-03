L'Algérie est à 90 minutes du Mondial mais se méfie : "Il y a beaucoup de choses à craindre chez les Lions"

Les Fennecs accueillent le Cameroun en match retour de barrage pour la Coupe du monde.

L'Algérie s'apprête à recevoir le Cameroun, après l'avoir emporté à Douala au match aller (0-1).

Un choc qui promet, entre des Fennecs à deux doigts du Mondial et des Lions Indomptables qui n'ont plus trop le choix que d'aller de l'avant.

"Il est important de bien récupérer quand on a un match avec une telle intensité, avant de se replonger dans la seconde deuxième bataille qui nous attend", a confié Djamel Belmadi en conférence de presse.

"Je suis satisfait du dernier match, les joueurs ont bien mis en place ce qu'on a mis en pratique en stage. Mais malgré la joie, notre satisfaction devait rester mesurée car il reste un match retour. Mais mes joueurs sont des professionnels et si nous avons le même résultat positif demain, il y aura une autre manifestation de joie, un peu moins retenue j'imagine", poursuit le coach des Fennecs.

L'ancien joueur de Manchester City et de Marseille se méfie, et a avoué s'attendre à un Cameroun revanchard : "Toutes les raisons du monde sont réunies pour qu'ils soient déçus et surtout très remontés. Il y a beaucoup de choses à craindre chez les Lions Indomptables. On connaît leur jeu offensif, leur puissance athlétique, ils soit bons sur coups de pieds arrêtés. Individuellement, collectivement, cette équipe est dangereuse dans beaucoup de secteurs du jeu."