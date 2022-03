L'ECA va verser un million d'euros pour soutenir l'Ukraine

Un joli geste de l'Association des clubs européens.

À la suite d'une assemblée générale qui a réuni près de 200 membres, les membres de l'ECA (Association des clubs européens) se sont engagés à verser un million d'euros pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre et sa crise humanitaire.

"Je suis en contact avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour que l'ECA puisse aider à la fois le peuple ukrainien et les réfugiés pris en charge dans les pays voisins", écrit le président Nasser al-Khelaïfi dans un communiqué publié sur le site de l'ECA.

"Je suis également très fier d'annoncer que l'ECA mettra à disposition une première contribution financière d'un million d'euros pour soutenir les efforts de nos membres pour aider le peuple ukrainien, tandis que nombre de nos clubs ont également proposé de trouver un endroit sûr pour les jeunes joueurs de l'académie ukrainienne. L'association reste déterminée à poursuivre ses efforts, en collaboration avec des partenaires et toute la famille du football, pour soutenir ceux qui sont touchés par cette terrible situation.

L'Europe d'aujourd'hui est très différente de celle d'il y a six mois, lorsque nous nous sommes tous réunis pour la dernière fois à Genève. Nous vivons des temps troublés. Nous avons tous été attristés de voir les violentes attaques contre le peuple ukrainien et nous appelons à la paix. La souffrance dont nous sommes témoins nous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie et pourquoi nous la chérissons si désespérément, cela nous rappelle aussi la force sociale positive du football", a conclu le président du Paris Saint-Germain.