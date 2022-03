Miguel Van Damme, à jamais dans les cœurs

Le gardien du Cercle de Bruges est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Le football belge et international, qui lui ont rendu de nombreux hommages, ne l'oublieront jamais.

La triste nouvelle est tombée ce matin : Miguel Van Damme est décédé des suites d'une leucémie contre laquelle il luttait depuis 5 ans. Le portier du Cercle de Bruges n'avait que 28 ans.

Les hommages ont afflué, des clubs et joueurs de Pro League, mais aussi d'ailleurs et du Real Madrid et de la légende Iker Casillas.

Cette disparition a marqué les esprits. Sport viril et physique par essence, faisant la part belle aux performances et capacités athlétiques, le football rentre en contraste avec la maladie, la rend encore plus tragique.

Van Damme était adoré, sa persévérance face à cette épreuve extrêmement difficile était saluée par tous. "Miguel, ta persévérance et ta force pour te donner à chaque fois, revers après revers, étaient admirables. Tu es un modèle de positivisme, de persévérance et de combativité. Une inspiration pour tous ceux qui se battent. Pour toujours dans nos coeurs", a écrit le club sur ses réseaux.

"Les mots sont inadéquats pour décrire ce que nous ressentons, même si nous savions que les choses n'allaient pas bien depuis un certain temps." Et pour nous aussi, les mots nous manquent...

Une carrière finie bien trop tôt

Ayant terminé sa formation au club, Van Damme signe en pro en 2014 au Cercle de Bruges.

Lors de la saison 2015-2016, le Cercle évolue en D1B. Van Damme est alors choisi comme titulaire et dispute pas moins de 33 matchs sur la saison.

C'est alors en juin 2016 que la terrible nouvelle tombe : après un contrôle médical de routine avant le début de la saison 2016-2017, le portier se voit diagnostiquer une leucémie. Tandis que ses coéquipiers disputent le championnat, lui, entame un combat acharné.

L'homme est solide : ce satané cancer est en rémission. Il rejoue en Coupe contre Genk en septembre 2017, puis en championnat en février 2018 contre Westerlo. Il s'agit alors du dernier match de la saison classique, le club est champion de D1B et remonte en Pro League grâce à sa victoire en barrages contre le Beerschot. Le Cercle le soutient corps et âme et croit en lui : à la fin de la saison, il signe un nouveau contrat jusque 2019.

Ce combat, il le gagne d'abord : il est officiellement guéri en janvier 2019. "Je me demandais parfois si j'allais m'en sortir", déclarait-il à Sport/foot Magazine à cette époque. " C'est la plus belle victoire de ma carrière car je suppose que je ne gagnerai jamais la Ligue des Champions."

Il découvre la Pro League et y joue deux matchs lors des play-offs 2, il joue également en Coupe contre le Beerschot.

Malheureusement, la maladie est vicieuse, et récidive peu de temps après. En juin 2019, alors que Van Damme a prolongé jusqu'en 2020, le Cercle communique officiellement que le gardien a rechuté de sa leucémie. Cette dernière l'empêchera de pratiquer sa passion jusqu'à donc cette triste date du 29 mars 2022.

Même les plus grands battants perdent parfois, mais dans le coeur du Cercle de Bruges, qui avait refusé de distribuer son numéro, le 16, lors de l'annonce de sa rechute, il restera à tout jamais un vainqueur, un champion, une source d'inspiration pour tous.

Van Damme aura disputé 44 matchs sous la vareuse des Groen en Zwart. Le Jan Breydel vibrera toujours en son honneur, avant, pendant, et après la 16e minute.