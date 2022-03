Romeo Vermant sur les pas de son père ? "Un signe que le Club croit en lui"

Sur les pas de son père Sven, Romeo Vermant est à la porte de l'équipe A à Bruges.

Cadre de l'équipe U23 (Club NXT), le jeune attaquant a signé son premier contrat professionnel avec les Blauw & Zwart cet hiver, et poursuit sa progression vers l'élite.

"C'est toujours un bon signe, le Club croit en lui", a notamment commenté son père dans les colonnes de Knack.

La saison prochaine, l'attaquant de dix-huit ans devrait recevoir sa chance avec l'équipe première lors de la préparation.

Romeo is here to stay. 🔵⚫️ #Vermant2024 pic.twitter.com/K5oSuF4Mh3