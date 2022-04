📷 Voici la mascotte de la Coupe du Monde 2022, La'eeb

La'eeb signifie "crack" ou "grand talent" en arabe, et la mascotte du Mondial 2022, aux allures de fantôme, arbore la tenue traditionnelle qatarienne. Elle a été présentée en marge de la cérémonie de tirage au sort pour la Coupe du Monde.

Welcome, La'eeb!



La’eeb is an Arabic word meaning super-skilled player. The official Mascot of the FIFA World Cup Qatar 2022™ď¸Ź is full of energy and will bring the joy of football to everyone. La’eeb believes that ‘Now is All’, and encourages everyone to believe in themselves. pic.twitter.com/KEfxo3G5Qo