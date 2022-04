Le Lierse bat Waasland-Beveren... et envoie le RWDM en barrages de la D1A !

Battu au Lierse, Waasland-Beveren ne peut plus accrocher la deuxième place synonyme de ticket pour les barrages.

Nous vous l'évoquions il y a peu : ce week-end, le RWDM pouvait composter son ticket pour les barrages en vue de la D1A. Les Molenbeekois n'auront même pas eu besoin de fouler la pelouse de Deinze ce dimanche pour être fixés. Ce vendredi, Waasland-Beveren se déplaçait au Lierse et avait besoin d'une victoire pour encore espérer coiffer le RWDM sur le poteau.

Les Waeslandiens auront déchanté en seconde période. Un but de Kenneth Schuermans a donné l'avantage au Lierse-Kempenzonen (1-0), un avantage que les Pallieters ne lâcheront plus. Les supporters de Waasland-Beveren, furieux, se déchaîneront alors, forçant un arrêt temporaire du match. Un comportement qui coupera les ailes de leurs joueurs. Beveren ne montrera plus rien à la reprise, et finira par s'incliner 2-0, Naessens faisant le break. Le RWDM est officiellement barragiste et affrontera potentiellement Seraing pour une place en D1A - même si les Métallos peuvent mathématiquement encore aller chercher un maintien direct miraculeux.